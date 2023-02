Acteur et chanteur phare belge, Mustii nous fera l’honneur d’interpréter lors la deuxième demi-finale de "The Dancer" son titre "Shame" en compagnie des 10 Drag Queens de la nouvelle émission événement signée Tipik : "Drag Race Belgique". Un show pep’s, la juste bonne dose de paillettes pour rendre cette seconde demi-finale encore plus époustouflante et pour gonfler à bloc les 7 candidats encore en lice !