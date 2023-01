Pour cette deuxième semaine des auditions de "The Dancer", c’est Ruben et Mona, âgés de 10 ans qui ouvrent le bal. Un très jeune duo qui danse ensemble depuis 5 ans déjà ! Coaché par la maman de Ruben, le duo est fin prêt à partager son talent et "mettre des paillettes" dans les yeux des coachs et du public entier de "The Dancer".