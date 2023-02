The Dancer : Loïc Nottet sera l’invité prestigieux de La Grande Finale le 28 février prochain

Révélé au grand public lors de sa participation à la troisième saison de The Voice Belgique, on peut dire que la carrière de Loïc Nottet ne s’arrête pas de croître depuis ! Après avoir représenté la Belgique avec son titre "Rythm Inside" le plaçant à la quatrième position du Grand Concours Eurovision de la Chanson, Loïc Nottet se fait aussi remarquer pour son talent de danseur. En 2015, âgé de 19 ans seulement, il remporte l’édition française de "Danse Avec Les Stars" aux côtés de sa partenaire Denitsa Ikonomova. Il rejoindra quelque temps plus tard le banc de coach lors de la neuvième saison de "The Voice Belgique". Depuis, le chanteur de "Million Eyes" et de "Monsieur/Madame" ne cesse d’impressionner le public grâce à son originalité, ses performances et à ses titres entraînants traitants des réalités de la vie.