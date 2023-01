The Dancer : le top des moments de la troisième soirée d’auditions

Lors de cette troisième audition, nous avons découvert Fusion, l’incroyable duo qui a conquis le cœur de notre public et du jury. Kevin Pilette (dit Pilou) et Salena Baudoux forment est un couple à la ville comme à la scène et qui partagent leur passion pour la danse depuis bien longtemps. Ensemble, ils fusionnent le jazz acrobatique et le hip-hop et s’inspirent l’un de l’autre pour créer un univers unique.

Lors de cette audition, le duo a offert une incroyable performance de haut niveau et qui a poussé notre coach, Agustín à réaliser son mouvement coup de cœur afin d’envoyer le duo directement dans son équipe pour la première demi-finale.