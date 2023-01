Lors de cette première étape de "The Dancer Belgique", K-DTS a souhaité mettre sa chorégraphie en situation. Leur prestation évoque le rejet d'une personne face à un groupe. Une personne qui ne semble pas avoir sa place au début et qui est différente des autres. Cependant, ils partagent une chose en commun : la danse. Au fil de leur chorégraphie, le groupe "intègre" le jeune danseur. Les gestes s'enchaînent dans une énergie incroyable. Les danseurs sont en symbiose et prouvent que la danse peut unir tout un chacun. Une prestation chargée en émotions qui n'a pas laissé notre public ni nos coachs indifférents !