"The Movement Theory" est un groupe unique en son genre composé de quatre danseurs hors pair : Malik, Arielle, Axel et Maxime. Issus du monde de la danse urbaine, The Movement Theory séduit par ses chorégraphies stylisées et son perfectionnisme. Lors de leur première audition, ce groupe a pu se démarque grâce à leur concept unique et un niveau de danse élevé. Sélectionné en tant que coup de cœur par notre coach Laurien Décibel, The Movement Theory a une nouvelle fois placé la barre très haut pour cette première demi-finale.