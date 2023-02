Lors de leur prestation lors de la première demi-finale de The Dancer, Fusion a relevé un énorme challenge imposé par leur coach, Agustìn Galiana sur le thème de l’amour. Le duo coup de cœur d’Agustìn avait déjà montré de quoi il était capable lors des auditions où Salena et Pilou avaient présenté une pièce très technique et remplie d’émotions. Ce couple inséparable à la vie comme à la scène fusionne les styles et s’inspire l’un de l’autre pour créer un univers unique dans lesquels ils souhaitent emmener les spectateurs de leurs danses.