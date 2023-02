The Dancer : Drag Race Belgique entre dans la danse aux côtés de Mustii

Lors de cette seconde demi-finale de "The Dancer", diffusée dès 20h20 sur La Une et Auvio, le chanteur et acteur belge, Mustii, a retourné la scène de "The Dancer" ! Accompagné des 10 Drags Queens du show "Drag Race Belgique" pour lequel il est désormais juré, Mustii nous a offert une interprétation grandiose de son titre "Shame" !