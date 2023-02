The Dancer : découvrez qui sont les 7 candidats sélectionnés pour la deuxième demi-finale

Lors de cette première demi-finale de "The Dancer", neuf candidats plus talentueux les uns que les autres ont proposé des prestations exceptionnelles. Durant cette soirée, chacun des neuf candidats a proposé une prestation en accord avec le thème imposé par leurs coachs. À l’issue de chaque prestation, le public a pu voter et donner son avis sur la performance qu’il venait de visionner, ainsi, chaque candidat avait un pourcentage de votes du public. À l’issue de cette soirée, les 3 candidats qui ont eu le plus de votes du public ont été directement qualifiés pour la seconde demi-finale. Ensuite, parmi les 6 candidats restants, 3 d’entre eux ont été sélectionnés par les coachs. Au final, c’est le public qui a décidé du sort des 3 candidats restants. Suite à cet ultime vote, un candidat a rejoint les 6 autres candidats déjà qualifiés.

À l’issue de cette première soirée de demi-finales, voici qui sont les 7 candidats.ates sélectionné.es pour l’étape de la seconde demi-finale.