The Dancer : Découvrez les noms des coachs de la nouvelle émission de danse de la RTBF

Honneur aux dames avec la pétillante Laurien Decibel !

Cette danseuse experte dans plusieurs styles modernes sera sans aucun doute le bout en train de ce banc de coachs.

En plus de son énergie débordante et de sa joie de vivre, Laurien a un bagage professionnel impressionnant.

Originaire de Vilvorde, cette jolie blonde partage aujourd’hui sa vie entre la Belgique et la Californie. Cela fait maintenant 7 ans qu’elle part donner des cours à Los Angles, ville dans laquelle elle s’adonne également au stylisme.

Sportive, elle pratique aussi le CrossFit et enseigne le fitness.

Côté styles, Laurien Decibel est experte en House, Commercial Dance, Dance Heal (danse en talons), Jazz funk, Vogue et en Salsa.

Notre coach féminine a dansé pour The Voice Belgique et aux côtés des plus grandes stars : Lara Fabian, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Jason Derulo, Cardi B, Envogue, Backstreet Boys, et Camilla Cabello pour qui elle a aussi créé la chorégraphie du Hit mondial “Havana”. Elle a également été chorégraphe pour l’émission " Mask Singer " aux Etats-Unis.



Le CV de Laurien Decibel en fera rêver plus d’un et sera un atout de taille pour coacher tous les candidats de " The Dancer ".