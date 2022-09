The Dancer : découvrez les deux noms qui co-présenteront aux côtés de Sara De Paduwa !

Dynamique et solaire, Sara De Paduwa est la personnalité rêvée pour présenter ce programme, aux côtés des trois coachs. Mais elle ne sera pas seule à la barre de l’émission, puisqu’Ivan, qui a démontré l’étendue de son talent dans " L’Escape Show " sur Tipik mais aussi en radio sur Tipik et Vivacité, la rejoint à la présentation de " The Dancer ".

À leurs côtés, on retrouve Héloïse Blanchaert en tant que "réceptionniste" du programme.

Un rôle important pour les danseurs puisqu’elle les accueillera et les présentera avant leur entrée vers la salle d’audition. Si le visage d’Héloïse ne vous est pas inconnu, c’est parce qu’elle est l’une des chroniqueuses du " 6-8 " et de " Super nanas " et depuis jeudi dernier de " On n’est pas des Pigeons ".