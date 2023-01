Lors de cette troisième soirée des auditions de The Dancer, vous avez découvert Ruthless l’incroyable groupe de Krump qui nous vient de Liège. Le groupe Ruthless accueille une quinzaine de femmes de tous horizons, âgées entre 20 et 36 ans, pour partager cette passion qu’est la danse et nous montrer ce qu’est la féminité à l’état brut au travers du krump.