Si vous étiez derrière votre écran ce mardi 10 janvier, vous avez pu découvrir notre incroyable trio de coachs. Parmi eux, on retrouve la pétillante et solaire Laurien Decibel. Originaire de Vilvoorde, notre coach belge déborde d’énergie positive. Une énergie qu’elle a l’habitude de transmettre lorsqu’elle se retrouve sur un parquet de danse.

Côté coaching, son CV impressionnant et ses multiples expériences lui permettent d’être juste mais aussi remplie bienveillance envers les danseurs.euses foulant la scène de "The Dancer Belgique".

Découvrez sans plus attendre son incroyable parcours.