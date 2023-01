The Dancer : Découvrez l'incroyable destin de notre coach et danseur Aurel Zola

Du talent, de la danse et de l’émotion, c’est ce qui définit parfaitement "The Dancer", la nouvelle émission de divertissement de La Une. Présentée par Sara de Paduwa, Ivan et Héloise Blanchaert, le plus grand show de danse en Belgique est diffusé tous les mardis dès 20h20 sur la Une et Auvio !