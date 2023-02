The Dancer : découvrez l’incroyable dernier coup de cœur des auditions

Lors de cette cinquième semaine des auditions de "The Dancer", vous avez découvert le phénomène "The Brow’nies". Ce groupe créé par Anthony Marsala, danseur et chorégraphe de haut niveau, s’est présenté à l’audition de "The Dancer" alors que les danseurs n’avaient jamais dansé ensemble auparavant. Même si le monde de la danse est un réseau où tout le monde se connaît, Anthony, le chorégraphe a eu l’idée de recruter ses danseurs via la plateforme Instagram. Et on peut dire que c’est un pari réussi puisque leur symbiose a complètement conquis le public et nos trois coachs. Plus particulièrement Aurel qui a décidé de leur dédier son "coup de cœur" afin de les emmener directement vers la première demi-finale.