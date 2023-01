The Dancer : découvrez en exclusivité ce trio de danseurs en talons !

Ce 10 janvier dernier, vous avez découvert la toute première audition de "The Dancer", la nouvelle émission entièrement consacrée à la danse de La Une. Venus des quatre coins du Royaume, les premiers candidats de tous âges et tous styles vous ont offert une première émission haute en couleurs et en émotions.

Pour cette deuxième semaine d’auditions, on vous promet encore beaucoup de talents, de frissons, de show et de grands moments d’émotions.

Retrouvez "The Dancer", présentée par Sara de Paduwa, Ivan et Héloise Blanchaert tous les mardis dès 20h20 sur La Une et Auvio !