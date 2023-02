The Dancer : ce que l’on sait sur La Grande Finale de ce mardi

Ce mardi 28 février, vous avez rendez-vous avec la Grande finale de The Dancer !

Durant ces 8 semaines de compétition, tous les candidats vous ont donné le meilleur d’eux-mêmes et se sont surpassés afin de vous partager un maximum d’émotions à travers des prestations incroyables. À l’occasion de La Grande Finale de ce mardi, nos 5 finalistes et 3 coachs d’exception ont travaillé d’arrache-pied pour vous offrir une finale digne des plus grands shows.