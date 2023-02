Lors de prestation dans la seconde demi-finale de The Dancer, la Yuka Dance a fait décoller le public grâce à leur performance sur le thème du voyage. Heureuses d’être arrivées si loin dans l’aventure, elles ont souhaité prouver à leur coach que rien ne les arrête et qu’elles savent relever n’importe quel défi. Leur performance a récolté 88,3% des votes du public. Elles sont donc les premières finalistes de "The Dancer".

Je trouve que c’est un tableau avec une joie et une énergie fantastique. Vous êtes tellement jeunes pour faire une chorégraphie comme ça qui bouge partout. Je suis vraiment émerveillé ce soir. – Agustìn Galiana