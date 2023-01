Ce 10 janvier, la plus grande compétition de danse de Belgique débarque sur La Une !

Venus des quatre coins du Royaume, les danseurs et danseuses de tous âges et de tous styles vont devoir tout donner afin de décrocher le titre de meilleur.e danseur.euse de Belgique ! Mais la tâche ne sera pas simple car un miroir sans tain les sépare du jury et du public.

Entrez dans la danse ce mardi à 20h20 avec "The Dancer " aux côtés de Sara De Paduwa, Ivan et Héloïse Blanchaert !