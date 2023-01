Cette année, la RTBF a décidé de mettre la danse en avant grâce à sa toute nouvelle émission : "The Dancer Belgique". Venus des quatre coins du Royaume, ces danseurs.euses de tous âges et tous styles sont prêts à montrer leur talent face à un jury d’exception !

Retrouvez "The Dancer Belgique" votre nouvelle émission présentée par Sara de Paduwa, Ivan et Héloise Blanchaert tous les mardis dès 20h20 sur La Une et Auvio !