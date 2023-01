"The Dancer Belgique" c’est la nouvelle émission de danse signée RTBF.

L’objectif ? Mettre en avant danseurs et danseuses belges de tous âges et tous styles afin de retrouver le ou la meilleur.e danseur.euse du Royaume.

Retrouvez "The Dancer Belgique" votre nouvelle émission présentée par Sara de Paduwa, Ivan et Héloise Blanchaert tous les mardis dès 20h20 sur La Une et Auvio !