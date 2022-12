The Dancer Belgique : les coachs lancent un challenge TikTok à Sara De Paduwa dans le cube de Viva For Life !

Dès le mardi 10 janvier, le phénomène "The Dancer Belgique" arrive dans vos écrans sur La Une et sur Auvio.

Présenté par Sara De Paduwa, avec Ivan et Héloïse Blanchaert, ce tout nouveau divertissement de La Une part à la recherche du ou de la meilleur(e) danseur.eus.e de Belgique dans une compétition exceptionnelle et unique où émotion et talent rivalisent.

Pour célébrer ce lancement et montrer leur soutien à l'opération Viva For Life, les coachs Laurien Decibel et Aurel Zola sont allés rendre visite dans le cube à nos trois animateurs et en ont profité pour lancer un challenge TikTok à celle qui sera à la tête du programme dès janvier à savoir, notre pétillante Sara De Paduwa qui a ensuite reçu un message d'Agustin Galiana.

Un challenge inédit que vous pouvez déjà retrouver sur la plateforme TikTok RTBF en tapant dans la barre de recherche #TheDancerBeChallenge.

Maintenant que notre animatrice phare a relevé le challenge avec brio, les trois coachs vous mettent également au défi en postant votre version de ce challenge sur votre compte TikTok et en mentionnant les #TheDancerBeChallenge.