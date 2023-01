The Dancer Belgique : découvrez le fabuleux parcours de notre coach Agustín Galiana

Dès ce mardi 10 janvier à 20h20 sur La Une et sur Auvio, vous découvrirez la toute nouvelle émission de divertissement "The Dancer Belgique", présentée par Sara De Paduwa, Ivan et Héloïse Blanchaert.

La première émission d’une compétition tout à fait inédite qui vous fera vibrer durant 8 semaines !

Afin d’en savoir un peu plus sur le banc des coachs, la RTBF vous propose un documentaire retraçant leur fabuleux destin et qui est à voir ou revoir sur Auvio.

Trois coachs au parcours hors du commun et qui connaissent aujourd’hui un fabuleux destin.