"The Dancer Belgique" c’est la nouvelle émission dédiée entièrement à la danse ! Présentée par Sarah De Paduwa, Ivan et Héloïse Blanchaert, elle regroupe de nombreux danseurs belges dont le but commun est simple : remporter le titre du ou de la meilleur.e danseur.euse du Royaume !

Retrouvez ce programme tous les mardis dès 20h20 sur La Une et Auvio !