The Dancer : Assistez à un show exceptionnel et participez au public lors des phases finales !

Afin de devenir " The Dancer ", les candidats vont devoir convaincre le public. À la fin des auditions, les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés par nos 3 coachs Agustín Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola et participeront aux phases finales appelées "Show".

Durant ces shows, les danseurs et danseuses vont devoir relever des défis imposés par leurs coachs et repousser leurs limites afin de vous convaincre qu’ils ont l’étoffe pour être élu "The Dancer".



Tout comme dans les phases des" Auditions ", c’est le public présent sur place qui détient tous les pouvoirs grâce à une application qui leur permettra de voter pour les meilleures performances.

Alors, si vous aimez la danse et que vous désirez vivre une expérience unique, inscrivez-vous sans plus attendre !