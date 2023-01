The Dancer : Agustín Galiana se livre pour la première fois en télé sur son enfance grâce à une danseuse

À seize ans à peine, Zoéline a décidé de s’inscrire à "The Dancer" en guise de revanche et surtout, pour partager sa passion avec la Belgique entière. Pour sa première audition, la jeune danseuse a souhaité présenter son parcours au travers de sa chorégraphie.

Zoéline, quelle belle claque pour tous ceux qui t’ont harcelé. Aujourd’hui, tu leur as montré que tu peux faire face à tout ça, tous ces fantômes. Moi je n’ai jamais raconté ça à la télévision, je ne me suis jamais ouvert comme ça. Moi aussi j’ai subi du harcèlement quand j’étais petit. J’étais un enfant différent, hypersensible. Je te remercie beaucoup d’avoir eu le courage de raconter ça ici. J’ai 44 ans et je le raconte pour la première fois, grâce à toi. Donc, je te félicite, bravo. – Agustín Galiana