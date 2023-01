Venus du Hainaut, Ilenia et Leandro Coreale sont jumeaux, mais aussi, un duo de danseurs classique ! Du ventre de leur maman à la scène, le duo partage tout : ils sont dans la même classe à l'école, répètent et concourent ensemble dans leur catégorie. Cette fois-ci, le frère et la sœur sont prêts à partager leur aventure "The Dancer" ! Formés par leur coach de danse Christine, qui inculque rigueur et discipline pour faire progresser ses poulains, Ilenia et Leandro sont bien déterminés à convaincre le public d'ouvrir le miroir !