The Dancer : à quelques jours de la Grande Finale, Laurien Decibel se confie sur son aventure

"Absolument! Chacun a son caractère et ses propres idées et visions. Alors bien sûr, on se retrouve ensemble pour faire un travail qui demande beaucoup de communication et on apprend à se connaitre sur un niveau personnel, pas que dans la danse. Ceci crée un lien et on s'attache évidemment. Ça va plus au delà du but final qui était au début de gagner "The Dancer". Nous, en tant que coach, on veut que nos candidats évoluent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. On est incroyablement investis."