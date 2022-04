The Damn Truth, groupe de classic rock canadien, en session dans Classic 21 Underground

Le groupe a déjà fait de nombreuses tournées en Europe et aux États-Unis. Ils ont fait le support pour ZZ Top (et fait la fête avec Billy Gibbons en pyjama !), The Sheepdogs, Styx et Rival Sons, joué au légendaire Whiskey a Go Go à Los Angeles, et ont même présenté une de leurs vidéos sur la page Facebook officielle de Janis Joplin.

Le groupe vient présenter les titres de leur dernier (et troisième) album " Now Or Nowhere ". Six morceaux de l’album ont été produits par le légendaire Bob Rock, lauréat d’un Grammy Award (Metallica, Aerosmith, Motley Crue, Bon Jovi, Bryan Adams, The Cult, The Offspring) au studio d’enregistrement de Bryan Adams "The Warehouse" à Vancouver.

Incapables de terminer l’album avec Bob en raison des restrictions liées au COVID-19, les membres du groupe ont produit les trois chansons restantes eux-mêmes avec en tête les techniques apprises par Bob Rock. Pour le mixage, The Damn Truth a reçu l’aide du producteur lauréat d’un Juno Award (Grammy Canadien) Jean Massicotte (Patrick Watson, The Damn Truth) qui a mixé "Everything Fades" ; et le reste du mixage a été réalisé par Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton), Nick DiDia (Bruce Springsteen, Rage Against The Machine) et Mike Plotnikoff (Van Halen, Cranberries, Three Days Grace). Il convient de noter qu’il y a trois gagnants de Grammy Awards sur cet album (Bob Rock, Vance Powell et Nick DiDia) !