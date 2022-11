The Cure : Robert Smith fan inconditionnel du ballon rond

Les Anglais et le foot, on en a souvent parlé. Mais il n’est pas toujours évident d’associer les artistes avec ce sport, surtout ceux qui ont un look et une image très loin du ballon rond, comme la new Wave, un look gothique et le football. Pourtant, Robert Smith, le chanteur de The Cure, comme tout anglais qui se respecte, est amateur de foot.

Un vrai, capable de différer le début d’un concert pour cause de prolongations, de bâcler un set suite à une défaite contrariante, de demander l’annulation d’une tournée suite à la qualification inattendue de son équipe. Pas de référence ou influence footballistique dans le répertoire de The Cure.