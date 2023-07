The Cure : Réédition du double album live emblématique

The Cure veut marquer le 30e anniversaire de la sortie de Show en sortant une réédition du double LP en septembre.

Cet enregistrement intitulé Show (sorti en septembre 1993) est le premier des deux disques lives commémorant la tournée du groupe qui suivait la sortie de l’album Wish, il sera suivi de Paris, paru en octobre de la même année.

Ce premier double album a été remastérisé par Robert Smith et Miles Showell aux studios Abbey Road, à Londres, et le vinyle a été édité par Miles Showell.

L’album de 18 titres a été initialement enregistré au Palace, Auburn Hills (Michigan) en juillet 1992 vers la fin de la partie américaine de la tournée. Il reprend les singles "Pictures of You", "High", "Lullaby", "Just Like Heaven", "Fascination Street", "The Walk", "Let’s Go To Bed", "Friday I’m In Love", "Never Enough" et "Inbetween Days" ainsi que les titres préférés du public "Trust" et "From The Edge Of The Deep Green Sea".

The Cure vient de terminer une tournée de 35 dates aux États-Unis, qui a été accueillie avec enthousiasme et a battu tous les records... Elle reprendra sa tournée "Songs Of A Lost World" en Amérique du Sud cet automne.