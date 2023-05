The Cure : le PDG de Live Nation évoque la controverse sur le prix élevé des concerts

Rapino a confirmé que Live Nation avait pris en charge le coût du remboursement. "La décision a été rapide, nous avons pensé que cela valait la peine d’investir un million de dollars pour envoyer le bon message."

On lui a ensuite demandé s’il était "raisonnable de s’attendre à voir The Cure pour 20 dollars dans une arène", comme Robert Smith le souhaitait.

"Non", a-t-il répondu. "Je pense que le prix des concerts en général… Oui, nous voulons que ce soit accessible, mais c’est une prestation artistique de qualité, et il y a un prix à cela".

Selon Michael Rapino, les fans sont prêts à payer des prix élevés, même ceux qui sont gonflés par la tarification dynamique, parce qu’ils considèrent "les concerts comme un moment vraiment spécial dans leur vie".

"C’est un moment magique, peut-être deux fois par an, bien moins cher que Disneyland, le Super Bowl, les play-offs de la NFL ou de la NBA, ou une soirée coûteuse", a-t-il déclaré. "C’est donc très bon marché dans l’ensemble."

Il poursuit : "C’est un secteur où l’on peut faire payer un peu plus. Je ne dis pas que c’est excessif, mais il s’agit d’un grand spectacle de deux heures qui n’arrive qu’une fois tous les trois ou quatre ans sur ce marché. Il n’est pas nécessaire de pratiquer des prix trop bas : les personnes à revenu faible ou moyen se rendront dans les stades pour cette soirée spéciale."

Tout au long de cette conversation de deux heures, le CEO a précisé que le prix des billets n’était pas fixé par sa société, mais par les artistes eux-mêmes, et qu’en moyenne, 80% des frais de service étaient reversés aux salles de spectacle plutôt qu’à Ticketmaster.

Il a également évoqué l’impact de l’inflation sur le prix des billets en général, le coût du carburant, de la main-d’œuvre, de l’éclairage et du transport ayant fait grimper les prix de 19% par rapport à 2019.

Il estime que le secteur de la billetterie est "largement incompris" et une "cible facile". Il a toutefois reconnu qu’il y avait des domaines à améliorer, soulignant l’intérêt des prix de billets "tout compris" (qui incluent les frais dans le prix global du billet, comme l’a fait Pearl Jam), le maintien des "billets platine" en dessous de 1.000 $ chacun et la réduction des frais pour les artistes plus modestes.

"Je pense qu’en tant qu’industrie, nous devons probablement mieux absorber et réfléchir de manière plus intelligente à ce que sont les frais supplémentaires", a-t-il reconnu. "Parce que je pense que, même si c’est justifié, ça ne l’est pas à tous les niveaux. Chez Live Nation, nous examinons les prix des billets les plus bas dans les théâtres et les clubs et nous nous demandons s’il est possible de les réduire et de s’assurer qu’il y a une redevance défendable sur un service, sur le prix d’un billet. C’est devenu trop facile d’ajouter un dollar aux frais de service."