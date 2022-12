The Cure : le documentaire "Play Out" à (re)voir en intégralité ici!

Réalisé par Peter Fowler, Play Out suit The Cure lors de performances très diverses, de la présentation des futurs tubes dans de petits clubs anglais à un concert en tête d'affiche à la Wembley Arena, en passant par le très convoité MTV Unplugged. La version retravaillée et augmentée du documentaire offre un regard encore plus précis sur la naissance de l'un des groupes goth-rock les plus influents de l'histoire.

La réédition de Play Out coïncide avec la réédition du 30e anniversaire de l'album de The Cure qui a connu le plus grand succès commercial à ce jour, Wish, qui contient notamment leur tube "Friday I'm In Love". La réédition rassemble 45 chansons, y compris la liste originale des titres ainsi que des démos, quatre titres de la cassette Lost Wishes, vendue uniquement par correspondance en 1993, une chanson inédite intitulée "A Wendy Band", et bien d'autres choses encore.