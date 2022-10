The Cure joue deux nouveaux titres en concert

Le groupe a démarré sa tournée mondiale ce jeudi 6 octobre en Lettonie et a offert une belle surprise à ses fans : Robert Smith, le chanteur, a, d’une part, accueilli à nouveau sur scène son guitariste et claviériste Perry Bamonte et a, d’autre part, joué deux nouveaux titres.

The Cure, qui tourne aussi avec des membres d’un des groupes préférés de Robert Smith, The Twilight Sad, a donc interprété deux titres qui, semblerait-il, seraient issus de leur album qu’on attend depuis longtemps déjà, Songs of a Lost World.

C’est en ouverture d’un set de 25 chansons que Perry Bamonte, qui avait joué dans le groupe de 1990 à 2005, est remonté sur scène et qu’ensemble avec les autres membres, ils ont interprété "Alone", une chanson douce qui démarre sur les paroles : "This is the end of every song we sing".

A la fin de la première partie du concert, au cours de laquelle le groupe a joué des classiques comme ‘Pictures Of You’, ‘Trust’, ‘Fascination Street’et ‘In Between Days’, un deuxième inédit a été joué, "Endsong", beaucoup plus sombre…

On vous laisse les découvrir dans ces vidéos filmées par des fans :