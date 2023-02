The Cure et le succès "calculé" de "Friday I’m in Love" avec Florence Hürner

C’est grâce à son grand frère que Florence Hürner, journaliste à la RTBF, nous présente aujourd’hui ce titre dont elle se souvient avec beaucoup de nostalgie : "Friday I’m in Love" du groupe The Cure.

La chanson fait partie de leur neuvième album studio, Wish, sorti en 1992. C’est une chanson joyeuse, à l’opposé des autres titres de The Cure. Robert Smith, le chanteur, décrira lui-même "Friday I’m in Love" comme étant le type de chanson naïve et joyeuse typique de la pop. Un morceau, somme toute, "calculé", pensé pour le succès, avouera le chanteur un peu plus tard en 2008.

Découvrez toutes les anecdotes autour de l’histoire de "Friday I’m in Love", mais aussi les coulisses de la réalisation de son vidéoclip inspiré de L’Éclipse du soleil en pleine lune de Georges Méliès en 1907.