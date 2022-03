The Cure en duo avec CHVRCHES sur "Just Like Heaven"

Après sa très belle collaboration avec le groupe CHVRCHES sur "How Not To Drown" que vous avez pu découvrir sur Classic 21, The Cure a joué le titre en live pour la première fois en duo lors des NME Awards.

Les fans présents ont aussi pu profiter des interprétations de "Asking For A Friend" de CHVRCHES et le classique du groupe de Robert Smith, "Just Like Heaven" :