The Cure dévoile sur scène un nouvel extrait du futur album

The Cure a démarré sa tournée mondiale début octobre en Lettonie et a offert une belle surprise à ses fans : Robert Smith, le chanteur, a, d’une part, accueilli à nouveau sur scène son guitariste et claviériste Perry Bamonte et a, d’autre part, joué deux nouveaux titres ( "Alone" et "Endsong"). Un troisième, " And Nothing Is Forever ", est apparu sur scène le 10 octobre à Stockholm et voici maintenant un quatrième titre dévoilé de la même manière, et qui se nomme " I Could Never Say Goodbye " :