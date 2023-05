The Cure dévoile le nouveau titre "Another Happy Birthday" en tournée

Il est possible que cette "nouvelle" chanson remonte en réalité à 1997, Robert Smith ayant mentionné son titre dans une interview avec MTV à l'époque, qu'il décrivait comme "différent de tout ce que Cure a fait auparavant. Ce n'est pas une chanson de type couplet-refrain-couplet, mais plus fluide".

The Cure a entamé sa première tournée nord-américaine en sept ans avec un concert au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans ce 10 mai.

Le groupe de Robert Smith a proposé 29 chansons avec plusieurs nouveaux titres, probablement tirés du nouvel album, Songs of a Lost World, dont "Alone", "And Nothing Is Forever", "A Fragile Thing" et "I Can Never Say Goodbye". Lors du rappel, The Cure a interprété "A Thousand Hours", extrait de Kiss Me Kiss Me Kiss, et "Six Different Ways", extrait de The Head on the Door (aucune de ces deux chansons n'avait été jouée depuis 1987).