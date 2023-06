The Cure : comment le chanteur Robert Smith a rendu son groupe cultissime

Formé en 1979, The Cure sort ses premiers singles Killing an Arab et Boys Don’t Cry connaissent un triomphe en Australie et en Nouvelle Zélande contrairement à l’Europe où leur succès est plus ténu. Début des années 80, trois albums de 'la dark trilogy', qui avec leur univers sombre et un romantisme de souffrance, donnent ses lettres de noblesse au rock gothique. Des disques qui vont commencer à écrire la légende du groupe et mettre en avant son chanteur, Robert Smith, assisté de son complice de toujours : le bassiste Simon Gallup.

"Robert Smith est un personnage à part, très conscient du chemin qu’il a imprimé au groupe. Et en même temps, il a dit plusieurs fois qu’il aimerait vivre dans une bulle, dans un autre monde. La musique avec The Cure lui a permis de le faire en partie mais il avait aussi le désir de faire de grandes scènes et que ça rapporte de quoi vivre. À mes yeux, ils sont devenus plus pop sans avoir rien renoncé artistiquement" raconte le fan de la première heure qu’était Philippe Gonin.