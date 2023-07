The Cure bat des records avec sa dernière tournée

The Cure a battu des records avec sa dernière tournée, malgré le combat du chanteur Robert Smith pour faire baisser le prix des billets.

Des caps ont été franchis lors des derniers concerts de Shows Of A Lost World aux États-Unis et au Canada au début du printemps, faisant de cette tournée la plus lucrative et la plus fréquentée de l’histoire du groupe.

Comme le rapporte Billboard, la tournée, qui comprenait 35 dates et a débuté en mai, a rapporté 37,5 millions de dollars (29 millions de livres sterling) avec plus de 547.000 billets vendus. La dernière date a eu lieu à Miami, en Floride, au début du mois.

Le journal a également indiqué que les shows les plus fréquentés et les plus lucratifs de la tournée nord-américaine étaient les trois soirées de résidence du groupe au Hollywood Bowl de Los Angeles. Ces trois concerts ont rapporté 4,9 millions de dollars (3,7 millions de livres sterling) à eux seuls et plus de 50.800 billets ont été vendus.

Le Madison Square Garden de New York a également été très prisé, avec 44.300 billets vendus et 4,1 millions de dollars (3,3 millions de livres sterling).

Ces nouveaux chiffres font de la tournée Shows Of A Lost World la plus rentable de The Cure en 45 ans de carrière. Avant cette tournée, le plus grand nombre de billets vendus avait été enregistré lors de la tournée nord-américaine Wish en 1992, qui s’était soldée par la vente de 402.000 billets.

Les récents concerts ont permis au groupe de doubler les recettes de sa tournée nord-américaine de 2016, qui avait rapporté 18 millions de dollars (13,8 millions de livres sterling) à l’époque.

Le plus impressionnant, cependant, c’est que ces chiffres font suite à la déclaration du chanteur de vouloir maintenir le prix des billets à un niveau bas.