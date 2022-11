The Cure au Sportpaleis : un concert historique, audacieux et flamboyant

Quatre ans après le concert géant de Hyde Park couronnant leurs quarante ans d’existence et alors que les fans célèbrent le trentième anniversaire de l’album Wish, The Cure était ce mercredi au Sportpaleis d’Anvers.

Préfaçant le show avec des ambiances de pluie et d’orage plutôt qu’avec de la musique, The Cure a ouvert son concert sur " Alone ", un titre inédit aux humeurs mélancoliques qui devrait figurer sur le très attendu Song of the lost world. En commençant, avec ce " Alone " Robert Smith, en toute complicité avec le public, a toute suite donné le ton : cet Euro Tour 22 n’est pas une tournée " best of " mais bien un voyage au cœur de l’univers de The Cure.

Les projections donnant la sensation d’être un cosmonaute quittant notre planète bleue en illustration de cette ouverture renforcent par ailleurs cette idée d’exploration de la galaxie du groupe. Dès le début, the Cure est passé d’un album à l’autre. De Disintegration avec " Pictures of you " à The Head on the Doors avec " A night like this ".