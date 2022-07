The Cult est de retour avec un single et un album à venir!

“J’étais complètement dingue de ce morceau écrit par Billy", explique le frontman Ian Astbury, "et il correspond tellement bien à ce que j’avais dans la tête au sujet de la nécessité pour notre culture de dépasser les suppositions de dualité. Nous avons besoin d’un nouveau langage parce que les mots ne peuvent pas exprimer où nous allons."

"Give Me Mercy a toutes les qualités d’un nouveau classique de The Cult, à mes oreilles ", ajoute Duffy. "Frais mais familier. "

Under The Midnight Sun a été produit par Tom Dalgety, connu pour son travail avec Pixies, Ghost et Royal Blood, et a été inspiré par l’expérience vécue par Ian Astbury au Provinssirock festival, qui s‘est déroulé en Finlande : " A trois heures du matin, le soleil était toujours là et les gens étaient tellement beaux dans ce moment suspendu. Des gens couchés sur l’herbe s’embrassant, fumant, buvant, dans des rangées de fleurs, pile devant la scène qui avait accueilli les concerts plus tôt dans la soirée. C’était un moment incroyable. "