Under The Midnight Sun a été produit par Tom Dalgety, connu pour son travail avec Pixies, Ghost et Royal Blood, et a été inspiré par l’expérience vécue par Ian Astbury au Provinssirock festival, qui s‘est déroulé en Finlande : " A trois heures du matin, le soleil était toujours là et les gens étaient tellement beaux dans ce moment suspendu. Des gens couchés sur l’herbe s’embrassant, fumant, buvant, dans des rangées de fleurs, pile devant la scène qui avait accueilli les concerts plus tôt dans la soirée. C’était un moment incroyable. "