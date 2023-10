"The Crown": un teaser annonce la dernière saison et les dates de diffusion

L’ultime saison de la série britannique au succès planétaire arrivera en deux temps sur Netflix. Dans un tweet publié ce lundi, on apprend que la première partie de cette saison 6 sera diffusée à partir du 16 novembre, et il faudra patienter jusqu’au 14 décembre pour la seconde.

La série fiction inspirée de la vie de la famille royale d’Angleterre arrive donc à son terme et, pour sa sixième et dernière saison, et alors que l’accueil de la saison 5 avait été glacial au Royaume Uni, accusant les producteurs de déformer la réalité, ils nous promettent encore une fois les moments les plus marquants de l’Histoire de la monarchie britannique.

La saison 6 couvrira la décennie des années 90 à 2000. Il sera bien sûr question de la fin du mariage de Lady Di et de sa disparition, sujet polémique pour ces épisodes traités "avec délicatesse" comme ils l’ont annoncé, comprenez que l’accident ne sera pas montré. Autre gros sujet, la rencontre entre Kate Middleton (Meg Bellamy) et le prince William (Ed McVey). Et cela se terminera par le mariage du roi Charles III avec Camilla Parker Bowles en 2005. Comme la série n’ira pas jusqu’à nos jours, l’histoire entre le prince Harry et Meghan ne sera pas abordé.