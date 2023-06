The Crowded Room : brisé par cette série, Tom Holland prend une pause d’un an

Le magazine Première a relayé la nouvelle, Tom Holland a profondément été chamboulé par son expérience sur la série The Crowded Room qui sortira le 9 juin sur Apple TV +.

L’histoire raconte l’arrestation de Danny Sullivan (Tom Holland), impliqué dans une fusillade à New York en 1979, qui est interrogé par une enquêtrice chevronnée (Amanda Seyfried). On y retrouve également des flashbacks de la vie du criminel. Il s’agit d’un film inspiré de l’histoire vraie de Billy Milligan, un homme souffrant de trouble dissociatif de l’identité.

Tom Holland se confie sur les difficultés du tournage : "Nous explorons dans cette histoire des émotions que je n’ai pas vécues personnellement. Et en plus de cela, je suis aussi producteur du show, alors je devais gérer des problèmes du quotidien, le genre de soucis qui arrivent sur n’importe quel plateau, mais cela ajoutait encore de la pression. J’ai adoré apprendre ce nouveau boulot de producteur, ceci dit ". Il explique aussi ne pas avoir peur de travailler dur : "j’ai grandi avec l’idée que bosser dur, c’est faire du bon boulot. Pourtant, cette série m’a brisé. Il y a même eu un moment où j’avais tellement besoin de faire un break que j’ai disparu pendant une semaine pour aller au Mexique me reposer sur la plage. Là, je vais prendre un an de pause, et c’est le résultat direct des difficultés rencontrées sur cette série", poursuit l’acteur, "J’ai hâte de voir comment elle sera reçue. J’ai l’impression que tout ce travail n’aura pas été vain."

La série lui a ouvert les yeux sur les addictions et les problèmes de santé mentale. Tom Holland a beaucoup appris au contact de psychiatres en discutant notamment de la souffrance de Danny. "Toutes ces infos m’ont aidé dans ma propre vie. Maintenant, je reconnais certains signes capables de me plonger dans un état de stress." Le jeune homme raconte aussi à quel point jouer ce personnage l’a impacté : "Je me reconnaissais dans ce personnage. Je voyais des bouts de ma vie personnelle en lui. Je me souviens avoir craqué à la maison à cause de cela. Je me disais : 'Il faut que je me rase le crâne pour me débarrasser de lui.' Sauf qu’on était au beau milieu du tournage, je ne pouvais pas faire ça… C’est vraiment une expérience unique, je n’avais jamais fait ça avant".

Après avoir tourné plus de deux projets par an depuis ses premiers rôles très jeune (Spider-Man, The Impossible, No Way Home) Tom Holland va prendre un peu de temps pour lui sans planifier de films ou de séries.