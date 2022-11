Tout commence avec Jim et Sharon qui se lancent en duo, et font rapidement venir leurs 2 sœurs. C’est grâce au film d’Allan Parker ''The Commitments'' en 1991, l’histoire d’un groupe irlandais qui rame pour se faire connaître, que les Corrs sont sortis de l’anonymat. John Hugues avait appelé Jim, pour un petit rôle, qui a répondu OK à condition d’engager ses 3 sœurs. Andrea y a le rôle le plus important, les autres font de petites apparitions. Cette rencontre leur a permis d’engager John Hugues comme manager et lancer leur carrière.