The Copy and the Original de Sam Perkin, un moment suspendu

Dans Ce n’est pas tout, Patrick Leterme se plonge dans l’œuvre The Copy and The Original de Sam Perkin, une œuvre méditative et charnelle.

The Copy and the Original est un moment suspendu de vagues qui passent du violon à l’alto, et de l’alto au violon. Dejana Sekulić et Victor Guaita ont joué pour nous cette partition envoûtante écrite par l’Irlandais Sam Perkin en 2019.

On parle de "copie" et "d’original" afin d’illustrer les deux instruments à cordes qui se répondent : tous les deux venus de siècles différents. Le premier, un violon dit "baroque", accordé en 415Hz, et le second, un violon moderne, accordé en 440Hz.

Le relief étrange qui se dessine à travers les vagues du morceau vient non seulement de ce désaccord entre deux violons, mais aussi de la technique de jeu : tous deux "bariolent", font des allers-retours sur les quatre cordes. Au mouvement de l’archet s’ajoute le mouvement des corps. Supporté par le dos du musicien, l’autre musicien se balance, offrant son propre dos comme support, dans un moment méditatif.

"Laisser tomber le rempart de la pudeur", accepter l’autre, dans son énergie, ses mouvements, sa chaleur afin de créer une connexion : voilà la clé de l’interprétation du morceau.

L’hypnotisme de ces vagues, de ce flou entre ces deux archets suspendus l’un à l’autre, permet de vivre la musique par l’esprit mais aussi par notre présence charnelle dans l’espace.