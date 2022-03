"The Club", la série qui brise les tabous sur le sort des Juifs en Turquie

Fille d’une grande famille juive ruinée, patron grec contraint de dissimuler son identité pour garder son cabaret, ou chanteur turc de cacher son homosexualité, tous les personnages de The Club vont souffrir de discriminations qui alimentent la haine.

La série est la première à présenter deux pages sombres de l’histoire turque contemporaine envers les minorités arménienne, grecque et juive : une taxe discriminatoire qui leur fut imposée en 1942, puis les pogroms de septembre 1955 qui poussèrent nombre de leurs représentants à quitter le pays.

Les scènes des pogroms qui montrent la foule saccageant les commerces des minorités chrétienne et juive et lynchant leurs propriétaires ont suscité un vaste débat dans les médias et sur les réseaux sociaux en Turquie, sur la nécessité de faire face à cette histoire.

"Aucune autre production n’avait traité l’ensemble des actes antisémites de cette période de manière aussi marquante", estime Silvyo Ovadya, président de la fondation du Musée juif de Turquie.