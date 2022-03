"The Climate Show" , le spectacle qui allie arts et sciences face à l’urgence climatique

Face à l’urgence, The Climate Show convoque les arts et les sciences pour offrir une scène unique au discours climatique. Du 10 mars au 30 juin 2022, à Brussels Expo, ce spectacle participatif, à la croisée du théâtre, du cinéma, de l’installation et de la performance collective, enclenche la vitesse supérieure pour déconstruire les freins à l’action. Un spectacle détonnant, à l’ambition forte, porté par Tempora Production, Demeter, Cap Sciences Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et Climate Voices.



La réalité de la crise climatique n’est plus à démontrer. Face à cet enjeu crucial, l’inaction de nos sociétés demeure criante. Comment l’expliquer, tandis que nous avons (encore) l’opportunité de préparer l’avenir ? Quelles solutions mettre en place, individuellement et collectivement, ici et maintenant ?