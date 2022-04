The Clash : une édition spéciale de "Combat Rock"

Parmi les 12 titres additionnels qui figureront sur The People’s Hall, on trouvera des inédits, des raretés et des versions démos des titres des Clash.

On pourra notamment entendre une nouvelle version de "Know Your Rights", enregistrée dans le studio mobile des Rolling Stones et un instrumental inédit de "He Who Dares Or Is Tired", etc.

Le tout sera disponible le 20 mai prochain et en précommande ici.